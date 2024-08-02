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Завершився другий поєдинок 1/4 фіналу плей-оф турніру у Франції.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції на Ліон Стедіум відбулося протистояння між збірними U-23 Японії та Іспанії.

Колектив Санті Денії досить швидко вийшов уперед завдяки голу Ферміна Лопеса. В другій половині матчу півзахиснику вдалося відзначитися результативним ударом удруге. До розгромного рахунок ближче до завершення поєдинку довів Руїс.

Зазначимо, що у півфіналі плей-оф Іспанія зустрінеться з Марокко. Матч відбудеться у понеділок, 5 серпня.

Японія — Іспанія 0:3

Голи: Ф. Лопес, 11, 73, Руїс, 86

Японія: Кокубо — Хірокі, Такаї, Кімура, Охата — Фудзіта, Ямамото (Аракі, 84), Міто (Уенака, 74) — Ямада (Фудзіо, 46), Хосоя, Сайто (Сато, 67)

Іспанія: Тенас — Пубіль, Гарсія, Кубарсі, Міранда — Барріос, Баена (Бернабе, 70) — Орос (Турр'єнтес, 83), Ф. Лопес (Д. Лопес, 83), Гомес (Омородіон, 88) — Руїс (Гутьєррес, 88)

Попередження: Ямамото — Гарсія, Баена, Ф. Лопес