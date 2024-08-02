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Завершився третій поєдинок 1/4 фіналу плей-оф турніру у Франції.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції на Марсель Стедіум відбулося протистояння між збірними U-23 Єгипту та Парагваю.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували глядачів голами. В другій половині поєдинку Дієго Гомес відкрив рахунок у матчі, але результативний удар Аделя врятував єгиптян від вильоту. Додатковий час не допоміг колективам виявити сильнішого, тоді як у серії пенальті кращим був саме представник КАФ.

Зазначимо, що у півфіналі плей-оф Єгипет зустрінеться з переможцем пари Франція — Аргентина.

Єгипет* — Парагвай 1:1 (5:4 — по пен.)

Голи: Адель, 88 — Д. Гомес, 71

Єгипет: Алаа — Ейд, Фаєд, Абдельмагуйд, Сабер (Саад, 78) — Кука, Ельнені, Шехата (Атеф, 78) — Зізо (Ель Дебес, 111), Файсаль (Мажар, 78), Адель

Парагвай: Фернандес — Нуньєс, Бальбуена, Де Хесус, Рівас — Д. Гомес, М. Гомес, Вієра, Кантеро (Кардосо Лусена, 70) — Перес, Енсісо (Флорес, 78)

Попередження: Кука, Зізо, Атеф — Флорес, Вієра, Перес