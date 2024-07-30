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Український форвард поділився своїми думками після зміни клубу.

Нападник Олімпіакосу Роман Яремчук прокоментував свій перехід у грецький клуб із бельгійського Брюгге.

"Я дуже радий бути тут, бо це великий європейський клуб, який усі знають. Є чудовий проект і тренерська команда, яка зіграла свою роль у моєму приході. Я вважаю, що це правильне рішення у моїй кар'єрі, у мене гарні відчуття.

Я вперто працюватиму в команді, щоб забити багато голів. Це найбільший клуб Греції, торік він виграв Лігу конференцій. Сюди завжди приїжджають великі гравці, одні з найкращих. Перші кілька днів я думав про пропозицію, потім поговорив із тренером і швидко прийняв рішення, тому я тут.

Уболівальники чекають від мене голів та титулів, це те, що їм від мене потрібно. Я не хочу сьогодні багато говорити та обіцяти, але хочу їх порадувати. У кожній грі я хочу викластися на 100%, щоб подарувати їм радість", — наводить слова Яремчука Gazzetta.gr.

Нагадаємо, Яремчук виступав за Брюгге з літа 2022 року, але минулого сезону захищав кольори Валенсії на правах оренди. На його рахунку 29 матчів та чотири забиті м'ячі.