Італія

Трансферну сагу за участі українця нарешті завершено.

Центральний нападник Артем Довбик перебрався з Жирони до Роми, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Повідомлялося, що трансфер 27-річного українця обійдеться римлянам у 33+5 мільйонів євро. Також йшлося про контракт, розрахований до кінця червня 2029 року та заробітну платню в розмірі 3 млн євро на рік + бонуси.

Довбик представлятиме "вовків" у футболці з номером 11. У Ромі зазначили, що нападник є першим українцем в історії клубу. Це також перший випадок, коли римляни придбали чинного найкращого бомбардира будь-якої європейської ліги.

У сезоні-2023/24, який був для Артема дебютним в якості гравця Жирони, він узяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, відзначившись 24 голами та 10 асистами. Артем є найкращим бомбардиром Ла Ліги за підсумками минулої кампанії.

Нагадаємо, нещодавно Рома також оголосила про придбання нападника Ювентуса.