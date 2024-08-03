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Завершився останній поєдинок 1/4 фіналу плей-оф турніру у Франції.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції на Бордо Стедіум відбулося протистояння між збірними U-23 Франції та Аргентини.

Швидкий гол Матета вивів господарів поля вперед. Лише один результативний удар відділяв команди протягом усього матчу, але колектив Хав'єра Маскерано так і не зумів бодай чимось відповісти підопічним Тьєррі Анрі, хоч аргентинці й виглядали краще за французів у другій половині зустрічі.

Зазначимо, що у півфіналі плей-оф Франція зустрінеться з Єгиптом. Матч відбудеться у понеділок, 5 серпня.

Франція — Аргентина 1:0

Гол: Матета, 5

Франція: Рест — Сільділья, Баде, Люкеба, Трюффер (Локо, 63) — Мійо (Магасса, 90+4), Коне, Шотар (Акліуш, 79) — Олісе — Матета, Ляказетт (Калімуендо, 79)

Аргентина: Рульї — Гарсія (Лухан, 90), Ді Чезаре (Солер, 46, Гонду, 76), Отаменді, Аміоне — Сенон (Бельтран, 64), Медіна (Ечеверрі, 90), Фернандес, Альмада — Сімеоне, Альварес

Попередження: Матета, Коне, Рест, Акліуш — Ді Чезаре, Медіна, Гарсія