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Українець знову гратиме на Істер Роуд.

Український нападник валлійського Свонсі Микола Кухаревич на правах оренди приєднався до Гіберніана. Про це повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Зазначається, що оренда 23-річного українця розраховано до кінця сезону-2024/2025. У складі "Гібс" Кухаревич виступатиме під 99-м номером.

"Я такий щасливий бути тут. У мене залишилися хороші спогади про це місце, і тепер я готовий почати все заново. Я був радий почути, що Гіберніан хоче повернути мене, і я подумав, що це хороша можливість для мене. Мені хотілося зробити цей крок якомога швидше.

Мені потрібно регулярно грати у футбол. Я почувався тут таким щасливим, коли грав. У мене був хороший зв'язок з вболівальниками та командою. Все було здорово. Вболівальники приголомшливі. Я отримав від них багато повідомлень. Вони були однією з головних причин, через яку я приїхав сюди. Не можу дочекатися, щоб знову зустрітися з ними на стадіоні", — заявив Кухаревич.

Нагадаємо, Микола Кухаревич у сезоні 2022/23 також на правах оренди виступав у складі Гіберніана. За цей період через важку травму він відіграв лише 15 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

Минулого сезону український форвард провів у складі Свонсі 13 матчів та забив один гол. У сезоні-2023/24 Кухаревич також через травму (коліна) пропустив значний проміжок часу.