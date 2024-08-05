Інше

Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 5 серпня і розпочнеться о 22:00.

У рамках півфіналу плей-оф футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Франції та Єгипту.

ФРАНЦІЯ — ЄГИПЕТ

ПОНЕДІЛОК, 5 СЕРПНЯ, 22:00. ЛІОН СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЇД МАРТІНЕС (ГОНДУРАС). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Очікувано очоливши групу А, де також перебували США, Нова Зеландія та Гвінея, Франції в 1/4 фіналу плей-оф довелося пройти випробуванням одним із фаворитів турніру, а саме Аргентиною. Інтриги протистоянню додав нещодавній расистський скандал. Колектив Тьєррі Анрі продемонстрував не найкращу свою гру, але все ж здолав аргентинців (1:0), трохи почубившись із ними після завершення поєдинку.

Востаннє французи дісталися півфіналу плей-оф футбольного турніру ОІ у 1984 році (США), коли в підсумку здобули своє наразі єдине подібне "золото". Цілком логічно, що від нинішнього складу "Ле Бле" чекають повторення того досягнення. Невихід Франції до фіналу за наявних умов буде значним провалом навіть у разі подальшої потенційної звитяги в матчі за третє місце.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Тьєррі Анрі є явними фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Франції в основний час пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Єгипту оцінюється показником 8,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80. Шанси французів на прохід до наступної стадії — 1,16, тоді як шанси єгиптян — 5,40.

Навряд чи хтось очікував побачити в півфіналі Єгипет, але ось він тут. Посівши першу сходинку турнірної таблиці квартету С з Іспанією, Домініканською Республікою та Узбекистаном, в 1/4 фіналу плей-оф колектив Рожеріо Мікале був близьким до поразки від Парагваю в основний час, але не лише уникнув її (1:1), а ще й у підсумку святкував звитягу після серії пенальті (5:4).

На представника КАФ уже точно нічого не тисне, адже він і так скоріше стрибнув вище своєї голови. Єгиптяни точно принаймні повторять свої найкращі результати на футбольних турнірах ОІ, коли в 1928-му (Нідерланди) та 1964 (Японія) роках вони фінішували четвертими після невдач у матчах за третє місце. Потенційне здобуття будь-яких медалей у Франції буде для Єгипту неймовірним досягненням.

Зазначимо, що Франція та Єгипет раніше вже зустрічалися в рамках подібних змагань. У 1984 році в США, якраз на шляху до золотих медалей, французи впоралися з єгиптянами в чвертьфіналі плей-оф (2:0). Тож сьогоднішня можлива перемога "Ле Бле" може додати символізму майбутньому вирішальному поєдинку.

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

ЗАЯВКИ КОМАНД