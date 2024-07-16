Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець планував узяти відпустку, але може передумати.

Томас Тухель зацікавлений у роботі головним тренером збірної Англії.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Баварії та Челсі є одним із кандидатів на посаду головного тренера англійської збірної після звільнення Гарета Саутгейта.

За даними журналіста Bild Крістіана Фалька, 50-річний німецький фахівець планував узяти відпустку на рік після того, як залишив Баварію. Однак його приваблює ідея очолити збірну Англії.

Томас Тухель цікавився цією посадою ще до чемпіонату Європи, що відбувся 2021 року, коли колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт зазнавав серйозної критики у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Поттер — фаворит на заміну Саутгейта на посаді тренера Англії.