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Контракт із 79-річним екскерманичем Шахтаря та Динамо розраховано до 2026 року.

Досвідчений колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу не думає про пенсію, визначившись у 79 років зі своїм новим робочим місцем.

Румунський фахівець, який левову частку своєї тренерської кар'єри провів в Україні, став новим головним тренером національної збірної Румунії.

Контракт із Містером розраховано до 2026 року, і Федерація футболу Румунії вже провела першу пресконференцію в якості презентації вікового тренера.



Нагадаємо, на минулому Євро-2024 румунська збірна завдяки сенсаційній перемозі над Україною у першому турі (3:0) вийшла у плей-оф, де поступилася Нідерландам (0:3), проте тодішній керманич збірної Едвард Йорденеску вирішив не продовжувати свій спливаючий контракт та взяти відпочинок.