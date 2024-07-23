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Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Федерація футболу Румунії на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера збірної Едварда Йорденеску.

У 46-річного фахівця закінчувався контракт цього літа і сторони вирішили не продовжувати співпрацю з ініціативи самого Едварда, який захотів узяти перерву.

Йорденеску очолив румунів на початку 2022 року. З того часу він провів 28 матчів, з яких десять перемог, десять нічиїх та вісім поразок.

На минулому Євро-2024 Румунія завдяки сенсаційній перемозі над Україною (3:0) вийшла у плей-оф, де поступилася Нідерландам (0:3).

Додамо, що раніше румунські ЗМІ повідомляли, що новим наставником збірної може стати колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу.