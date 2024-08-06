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Контракт між сторонами розрахований на три роки.

Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Севільї Людвігом Аугустінссоном.

Угода з 30-річним шведом розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу футболіста не розголошується.

Минулого сезону Аугустінссон виступав за бельгійський клуб на правах оренди. На його рахунку 32 матчі та чотири асисти.

Раніше Людвіг виступав за Вердер, Копенгаген, Гетеборг, Севілью, Астон Віллу та Мальорку.