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У ворота партнера по збірній України влучити так і не вдалось.

Мадридський Реал глибокої ночі за європейським часом у Шарлотт на Банк оф Амеріка Стедіум виграв товариський матч у лондонського Челсі (2:1).

Повний огляд матчу Реал — Челсі

У цій грі в другому таймі на полі в рамці воріт "бланкос" з’явився українець Андрій Лунін, а вже невдовзі, на 58 хвилині, представників нашої країни побільшало — нападник Михайло Мудрик в складі "синіх".

І якщо Луніну вдалось у підсумку зберегти переможний рахунок для своєї команди, то Мудрику пощастило значно менше — його "досягненням" став невдалий постріл із дальньої відстані, який ризикує ввійти до вже чималої добірки інтернет-мемів за участі Михайла.

Наступний матч лондонський Челсі проведе проти міланського Інтера 11 серпня.