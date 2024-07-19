Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравці збірної Іспанії пішли стопами своїх колег з Аргентини.

УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування скандувань гравців збірної Іспанії про Гібралтар під час святкування перемоги на Євро-2024 в Мадриді, передає видання The Athletic.

У вівторок, 16 липня, Футбольна асоціація Гібралтару (GFA) подала скаргу через "надзвичайно провокаційні та образливі" вислови гравців іспанської національної команди, а саме Родрі та Альваро Морати. У GFA "привітали" рішення УЄФА призначити інспектора з етики та дисципліни, який перевірить згадані скандування.

На кадрах, поширених у соцмережах, капітан колективу Луїса де ла Фуенте Мората почав скандувати: "Іспанський, Гібралтар іспанський". Родрі приєднався, тоді як Альваро нагадав йому, що він грає в Англії, а найкращий гравець Євро-2024 відповів, що йому все одно на це.

Rodri: “¡Es español, Gibraltar es español!”.



Morata: “Que tú juegas en Inglaterra, socio”.



Rodri: “Me da igual”.



HONOR🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/M3ttgub3zl — Unai Cano (@unaicano10) July 15, 2024

Гібралтар став британською територією в 1713 році. У 1967-му населення країни на референдумі відмовилося перейти "під контроль" Іспанії, а в 2002-му — розподілити його між іспанцями та британцями.

Іспанія продовжує претендувати на суверенітет над півостровом. Уряд країни заявляє, що все ще не визнає "окупацію перешийка".

Членом УЄФА Гібралтар став у травні 2013 року. Організація уникає зіткнень збірної цієї країни та Іспанії у кваліфікаційних групах великих турнірів через напруження між ними.

Раніше Федерація футболу Франції подала судову скаргу через неприйнятні співи гравців збірної Аргентини.