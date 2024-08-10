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Завершився вирішальний поєдинок змагань у Франції.

У рамках фіналу жіночого футбольного турніру Олімпіади-2024 у Франції зустрілися збірні Бразилії та США.

Відкрити рахунок у поєдинку на Парк де Пренс у Парижі вдалося лише в другому таймі. Голом відзначилася нападниця номінальних гостей Меллорі Свонсон. Її результативний удар виявився вирішальним.

Таким чином, США вп'яте здобули золоті медалі цих змагань (1996, 2004, 2008 і 2012). Бразилії втретє дісталося "срібло" (2004 і 2008).

Бразилія — США 0:1

Гол: Свонсон, 57

Нагадаємо, що вчора, 9 серпня, Німеччина здобула "бронзу" Олімпіади-2024 у матчі проти Іспанії.