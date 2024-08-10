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Команди порадували глядачів п'ятьма результативними ударами.

Англійський Борнмут здолав іспанську Жирону в контрольному поєдинку на Віталіті Стедіум.

Господарі поля доволі швидко відкрили рахунок у матчі завдяки голу Клюйверта з пенальті. До завершення першого тайму Стуані відновив паритет.

По перерві Рока вивів Жирону вперед, але результативні удари Сіністерри та Джеббісона принесли звитягу Борнмуту.

Борнмут — Жирона 3:2

Голи: Клюйверт, 6 (пен.), Сіністерра, 72, Джеббісон, 80 — Стуані, 35, Рока, 50

Борнмут: Траверс (Денніс, 76) — Сміт (Гілл, 76), Забарний, Сенесі (Гейсен, 42), Керкез (Ааронс, 66) — Крісті (Февр, 76), Біллінг (Таверньє, 46) — Скотт (Кук, 76), Клюйверт (Уаттара, 66), Сіністерра (Ентоні, 76) — Семеньйо (Джеббісон, 76)

Жирона: Х. Карлос — Мартінес (Клуа, 59), Хуанпе, Ромеу (Кім, 72), Яакобішвілі — Уренья (Рока, 46), Шайра, Альмена, Соліс (Мартін, 59), Місегуй — Стуані

На Борнмут далі чекає виїзний матч 1 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (17 серпня), тоді як Жирона в 1 турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме Бетісу (15 серпня).