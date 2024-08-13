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Football.ua представляє прев'ю матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який пройде 13 серпня та розпочнеться о 21:45.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо на виїзді зіграє проти Рейнджерс.

РЕЙНДЖЕРС – ДИНАМО

ВIВТОРОК, 13 СЕРПНЯ, 21:45. "ГЕМПДЕН ПАРК". АРБІТР — МАРКО ГУЇДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2.

Дуже важливий матч для Динамо та України. Команда Олександра Шовковського загалом приємно дивує на старті сезону і зараз ясно одне – "біло-сині" налаштовані подолати ще один бар'єр на шляху до основної частини Ліги чемпіонів. Перший матч у Любліні завершився внічию 1:1, і тоді кияни пропустили гол уже на останніх секундах зустрічі. Так, безумовно, це дуже прикро і може здатися несправедливим, але кажучи відверто і без симпатій, суперник на гол награв і нічийний результат цілком справедливий.

З іншого боку, очевидно, що жодної катастрофи після тієї нічиєї робити не варто. Тим більше, що правило виїзного голу вже давно не діє, тож переваги у господарів у цьому контексті не буде. Але буде в іншому, а саме – у підтримці фанатів. Гемпден Парк вміщує майже 52 тисячі фанатів і не має сумнівів, що арена буде заповнена. Залишається сподіватися, що наша команда зуміє впоратися з тиском шотландських уболівальників та покаже гарний футбол.

Рейджерс — Динамо: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Що стосується внутрішніх справ сьогоднішніх суперників, то Динамо минулої п'ятниці провело перший матч в УПЛ. Тоді "біло-сині" у матчі з нервовою кінцівкою змогли взяти три очки у грі проти Вереса (2:1), а Шовковський застосував значну ротацію, дозволивши таким чином відпочити ключовим виконавцям перед вирішальною грою у Глазго.

Якщо говорити про Рейнджерс, то колектив здобув першу перемогу в чемпіонаті, обігравши Мотервелл з таким самим рахунком 2:1. При цьому шотландці грали у суботу.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є Рейнджерс. Так, на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.97, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.94. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Рейнджерс — Динамо: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Переходячи до шансів, ще тиждень тому дуже мало українських експертів та фанатів вірили, що Динамо має шанси на прохід такого суперника. Після першого матчу ситуація кардинально змінилася, адже український колектив показав досить зрілий та агресивний футбол і був за крок від перемоги. Той матч вселив віру в українців і сьогодні команда Шовковського має зробити все для виходу в наступний етап.

Орієнтовні склади:

Рейнджерс: Батленд —Таверньє, Суттар, Девiс, Йилдиз — Дiоманде, Баррон — Черний, Лоуренс, Матондо — Дессерс

Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

Травмовані: Дячук, Шепелєв, Михайленко (всі — Динамо)

Коментарі перед матчем:

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо:

"Так, із Глазго в мене особисто чудові спогади, тому що ми тут грали, коли я ще був у штабі національної збірної. Тоді ми обіграли Швецію в додатковий час – 2:1, і пройшли до чвертьфіналу Євро-2020. Потім ми грали проти збірної Шотландії у стиковому матчі за право зіграти на ЧС-2022. Виграли теж ту гру, пам’ятаю чудово цей стадіон, ту підтримку в господарів.

Проте, завжди приємно грати при заповнених трибунах, коли відчувається підтримка команди, навіть якщо підтримують суперника. Тому що футбол – це гра для глядачів. І ми маємо визнати, що ми скучили за матчами високого рівня, перед повними трибунами. Нам цього не вистачає сьогодні. Але це ті емоції, заради яких футболісти, в принципі, виходять на поле. Я вважаю, що загалом люди, які прийдуть завтра на стадіон, люблять як свій клуб, так і футбол у цілому. І ми хочемо зробити все від себе залежне та можливе, щоб показати чудову видовищну гру, щоб вони оцінили в тому числі й результат, на який ми сподіваємося".

Філіпп Клеман, головний тренер Рейнджерс:

"Будуть грати дві команди насправді одного рівня, вони довше грають разом у такому складі, але наша команда дійсно добре виступила минулого тижня тактично, а це нелегко з новими гравцями. Я був дуже радий цьому забитому голу на останній хвилині, це був заслужений гол, у нас було більше ударів у площину воріт, ніж у них у грі".

Володимир Бражко, півзахисник Динамо:

"Стан команди хороший. В останньому матчі, у чемпіонаті проти Вереса, вдалося здобути перемогу, тому у всіх гарний настрій, готуємося до матчу з Рейнджерс. Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібно тут перемога, щоб пройти до наступного етапу. Завтра будемо робити все заради цього".

Джек Батленд, голкіпер Рейнджерс:

"З першого матчу проти Динамо ми зробили багато висновків. Безумовно є те, що ми могли б покращити. Можливо, ми занадто багато дозволяли Динамо створювати моментів, але ми розуміли, як треба діяти тактично, щоб не почуватися не у своїй тарілці. Упевнений, у нас будуть можливості створити моменти біля воріт суперника, тому ми з оптимізмом дивимося на майбутній матч і з нетерпінням чекаємо його. Звичайно ж, ми хочемо перемогти. У нас є амбіції щодо того, чого ми хочемо досягти: ми хочемо потрапити в основний етап Ліги чемпіонів".

прогноз 1:1

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