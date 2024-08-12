Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо - Рейнджерс, фото Динамо
12 серпня 2024, 13:00
У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між шотландським Рейнджерс та київським Динамо.
Поєдинок відбудеться 13 серпня в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Початок — о 21:45. Перший матч завершився внічию 1:1
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є господарі. Так, на перемогу Рейнджерс можна поставити з коефіцієнтом 1.97, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85.
Тож на що ставити?
Кияни продемонстрували хорошу гру в Любліні, але реалізація виявилась слабкою ланкою команди Шовковського. Попри це невтішний результат першого матчу, ставимо на прохід киян з коефіцієнтом 2.60.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.68.
Можна ризикнути поставити, що в переможець буде виявлений у додатковий час. На це дається привабливий коефіцієнт 6.00.
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