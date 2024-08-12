Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між шотландським Рейнджерс та київським Динамо.

Поєдинок відбудеться 13 серпня в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Початок — о 21:45. Перший матч завершився внічию 1:1

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є господарі. Так, на перемогу Рейнджерс можна поставити з коефіцієнтом 1.97, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.94. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Тож на що ставити?

Кияни продемонстрували хорошу гру в Любліні, але реалізація виявилась слабкою ланкою команди Шовковського. Попри це невтішний результат першого матчу, ставимо на прохід киян з коефіцієнтом 2.60.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.68.

Можна ризикнути поставити, що в переможець буде виявлений у додатковий час. На це дається привабливий коефіцієнт 6.00.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Рейнджерс - Динамо на нашому сайті.