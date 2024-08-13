Інше

Слова італійського тренера перед Суперкубком УЄФА.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями від матчу із Реалом за Суперкубок УЄФА.

"На папері розклад ще ясніше, ніж у фіналі Ліги Європи з Байєром, але це найбільша мотивація. Ми тут, щоб грати у престижному турнірі – з гордістю та з бажанням здивувати. Прогнози можуть змінитися.

Ми покажемо на полі те, що вміємо робити. Я попросив свою команду провести чудовий матч, не думаючи про те, хто є хто", — сказав Гасперіні.

Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.