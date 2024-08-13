Англія

Гучна заява капітана Сіті.

Захисник Ман Сіті Кайл Вокер вважає, що його команда здатна виграти АПЛ вп'яте поспіль.

"Справа не в его, але ми виграли АПЛ вже чотири рази поспіль – це наш трофей, який ми можемо програти лише самі. Можу вас запевнити: коли дивишся на свою руку і бачиш там золоту нашивку, якої більше ніхто не має, це приємне почуття. Нехай так буде й надалі.

Для нас виграти чемпіонат чотири рази поспіль після вимагання було великим досягненням. Піднятися та почати знову після таких успіхів, адже ми ще виграли Суперкубок та клубний чемпіонат світу, було особливо важливо.

Чому б нам не зробити це вп'яте поспіль? Чому б нам не зробити те, що, я гадаю, більше ніколи не буде зроблено? Це та мотивація, яка має виходити від нашої команди, від мене як капітана", — сказав Вокер.