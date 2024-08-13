Україна

Очільник УАФ побажав успіхів Руслану Ротаню.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував Руслану Ротаню, який залишив посаду головного тренера олімпійської збірної України.

"Дякую Руслану Ротаню та його тренерському штабу за плідну роботу на чолі молодіжної та олімпійської збірних України! В той час, коли я керував національною командою, збірна під орудою Руслана Петровича була нашим надійним тилом — гравці молодіжки, які поповнювали головну команду, без особливих проблем розуміли принципи побудови нашої гри.

Пізніше молодіжна збірна не лише регулярно готувала кадри для національної команди, а й здобувала високі спортивні результати. Півфінал молодіжного Євро та історична перша участь у футбольному турнірі літньої Олімпіади назавжди будуть вписані в історію. Впевнений — тренерський досвід Руслана Ротаня та його штабу ще принесе чимало користі українському футболу", — сказав Шевченко.

На Олімпіаді-2024 у Парижі збірна України набрала 3 очки й не вийшла з групи. Зараз Ротань очолює Олександрію.