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Гравець Реала прокоментував пошкодження на тренуванні.

Мадридський Реал у якості переможця попереднього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА готується до матчу за Суперкубок УЄФА у Варшаві проти тріумфаторів Ліги Європи, бергамаської Аталанти.

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Напередодні гри прямо посеред відкритого тренування головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті отримав неабиякий привід для хвилювання.

Через травму коліна заняття достроково завершив центральний півзахисник Реала Едуардо Камавінга.

Уже після завершення роботи команди гравець "галактікос" залишив наступний коментар щодо свого стану.

"Ще трохи болить. Так, це знову було моє коліно, яке я травмував раніше.

Я не знаю, що сталось, у мене вранці буде обстеження", — заявив французький виконавець.

Матч Реал — Аталанта розпочнеться о 22:00.