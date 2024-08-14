Інше

Football.ua представляє прев'ю Суперкубка УЄФА, який пройде 14 серпня і розпочнеться о 22:00.

У середу, 14 серпня, на стадіоні "Народови" у Варшаві відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА між тріумфатором Ліги чемпіонів іспанським Реалом та переможцем Ліги Європи італійською Аталантою.

Реал — Аталанта

Середа, 14 серпня, 22:00. Народови, Варшава. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал до нового сезону підходить в оновленому вигляді. Клуб покинули Тоні Кроос та Начо, які довгі роки були лідерами колективу. Також до складу "вершкових" нарешті перебрався Кіліан Мбаппе. Саме у майбутньому поєдинку очікується його довгоочікуваний дебют. Крім того, в атаці "королівського клубу" з'явилась нова опція — це молодий і талановитий бразилець Ендрік, на якого покладають великі надії. Тож дефіцит в атакувальній лінії точно не проглядається в команді Анчелотті.

У Аталанти більш глобальні зміни у складі. З команди пішли багато футболістів, серед яких алексєй міранчук. Російського півзахисника продали в клуб MLS Атланта Юнайтед за 12 млн євро. Також пішли Ганс Гатебур, Калеб Околі, Ніколо Камбьягі, Дуван Сапата та інші.

Натомість у Мілана за 22 млн євро було викуплено Шарля Де Кетеларе. У Дженоа придбали Матео Ретегі. У Галатасарая був орендований Ніколо Дзаньоло, а з Евертона приїхав Бен Годфрі. Чи варто очікувати оновлену Аталанту вже в матчі з Реалом? Частина цих виконавців точно з'явиться на полі.

Офіційні заявки команд (за даними УЄФА)

Реал

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Фран Гонсалес

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Девід Алаба, Хесус Вальєхо, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді, Хоан Мартінес

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Лука Модріч, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Лукас Васкес, Дані Себальос, Браїм Діас

Нападники: Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе, Родріго, Ендрік

Аталанта

Воротарі: Хуан Муссо, Марко Карнесеккі, Франческо Россі

Захисники: Рафаел Толой, Ісак Хін, Бен Годфрі, Берат Джімшіті, Мітчел Баккер, Маттео Руджері, Сеад Колашинац, Давід Дзаппакоста

Півзахисники: Ібрахім Сулемана, Теун Коопмейнерс, Маріо Пашаліч, Едерсон, Мартен де Роон

Нападники: Ель-Білал Туре, Адемола Лукман, Шарль де Кетелар, Ніколо Дзаньоло, Матео Ретегі

Як команди провели міжсезоння?

У міжсезоння Реал встиг провести чотири товариські матчі. Наприкінці липня напіврезервний склад мадридського клубу розгромив Альбасете — 3:0. А за перший тиждень серпня підопічні Карло Анчелотті встигли зіграти з Міланом (0:1), Барселоною (1:2) та Челсі (2:1).

Аталанта, своєю чергою, провела лише три контрольні матчі. При цьому бергамаски не зуміли здобути жодної перемоги. Наприкінці липня було зафіксовано нічию з АЗ (2:2), згодом була невдача у матчі з Пармою (1:4), а потім підопічні Джан П'єро Гасперіні поступилися німецькому Санкт-Паулі (0:3).

Що казали тренери?

Карло Анчелотті

"Як завжди, буде непросто, адже це початок сезону. Але ми їдемо туди з усією впевненістю і переконаністю, пам'ятаючи про всі труднощі. Я вважаю, що Аталанта заслужила тут опинитися, тому що вони провели приголомшливу кампанію в Лізі Європи, вибивши з турніру такі топкоманди, як Ліверпуль. Вони легко перемагали в таких матчах, навіть у фіналі. Тож ми дуже поважаємо цю команду. Але сподіваємося, що будемо у своїй найкращій формі.

Не думаю, що хтось очікував, що Аталанта так легко обіграє Баєр у фіналі Ліги Європи. Це дуже небезпечна команда, яка грає по-особливому й унікально. Леверкузен не зміг грати так, як звик, через величезні зусилля, яких доклали гравці Аталанти".

Джан П'єро Гасперіні

"Це буде винятковою подією для Аталанти, для Бергамо, для історії цього місця. Ми зіграємо проти найтитулованішого клубу у світі. Грати у такому фіналі, за цей трофей проти такої команди ще нещодавно було б немислимо.

Є величезне почуття гордості. А також бажання бути там, бажання поїхати туди й показати чудову гру та встояти проти клубу, який історично є сильнішою командою. Це справді надихаючі моменти для всього Бергамо, всіх уболівальників. Немає сумнівів, що це найвища точка, можливо, вершина в історії Аталанти".

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Вальверде, Чуамені — Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Аталанта: Муссо — Джімсіті, Гіен, Колашинац, Дзаппакоста — Пашалич, Едерсон, Руджері — Лукман, Де Кетеларе — Ретегі.

Очні зустрічі

Аталанта та Реал у своїй історії провели два матчі. Сталось це не так давно: в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Тоді "королівський клуб" переміг на виїзді з рахунком 1:0, а вдома здолав опонента 3:1.