Кадрова втрата для Реала.
Едуардо Камавінга, Getty Images
14 серпня 2024, 09:56
Мадридський Реал у якості переможця попереднього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА зіграє у Варшаві в матчі за Суперкубок УЄФА проти тріумфаторів Ліги Європи, бергамаської Аталанти.
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Напередодні гри команда Карло Анчелотті проводила відкрите тренування на полі стадіону Народови, і все було буденно для "галактікос".
Аж до того моменту, як під час одного з ігрових епізодів центральний півзахисник Едуардо Камавінга невдало не поставив ногу й не травмував коліно.
Довкола гравця "бланкос" одразу вишукувались клубні лікарі, однак на цьому участь футболіста в тренуванні була завершена.
Чи братиме Камавінга участь у самій грі — має вирішитись уже зранку 14 серпня.
Матч Реал — Аталанта розпочнеться о 22:00.