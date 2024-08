Мадридський Реал у якості переможця попереднього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА зіграє у Варшаві в матчі за Суперкубок УЄФА проти тріумфаторів Ліги Європи, бергамаської Аталанти.

Реал — Аталанта: Анонс і прогноз на Суперкубок УЄФА

Напередодні гри команда Карло Анчелотті проводила відкрите тренування на полі стадіону Народови, і все було буденно для "галактікос".

Аж до того моменту, як під час одного з ігрових епізодів центральний півзахисник Едуардо Камавінга невдало не поставив ногу й не травмував коліно.

Eduardo Camavinga's injury is not for the faint-hearted. #RealMadrid pic.twitter.com/awRyvC3JLP