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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 серпня 2024 року.

Завершилася 903 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "рф побороли безробіття — тепер є купа вакансій копати окопи на Курщині", — ВВС.

- "Вночі на території Курської області ЗСУ знищили російський Су-34", — Генштаб.

"Критичні підприємства забронювали через Дію вже 160+ тисяч працівників", — Федоров.

- Чому ЗСУ пішли на Курщину: в ОП офіційно озвучили 4 цілі. Подоляк заявив, що наступ має на меті: відсунення ворожої артилерії від українських кордонів; публічний удар по путіну: населення бачить, що керівництво рф не спроможне на швидкі ефективні рішення; блокування ворожої логістики для підтягування резервів на фронт; перенесення війни на територію рф.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу.

За поточну добу відбулося 153 бойові зіткнення. По території України сьогодні держава-терорист завдала п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 565 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Сотницького Козачка. У Вовчанську ще тривають бої у двох локаціях. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили понад сімдесят окупантів, знищили танк, п’ять бойових броньованих машин, артилерійську систему, 30 БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено чотири артилерійські системи та шість автомобілів.

Дев’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили вісім наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського та Тернів. На цей час продовжуються два боєзіткнення.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сім боєзіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки. Чотири атаки відбито, триває бій.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у трьох локаціях.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів. Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 250 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк, РСЗВ, дві бойових броньованих машини та сім автомобілів — знищеними. Також українські захисники завдали суттєвих пошкоджень двом артилерійським системам, двом бойовим броньованим машинам та трьом автомобілям противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали п’ять ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили чотири ворожих атаки, ще дві атаки триває.

На Оріхівському напрямку відбулося три безуспішні атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"За сьогодні вже кілька разів доповідав Головком Сирський – і щодо фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили. Домовились, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших хлопців – понад те, що заплановане.

Я дякую всім нашим воїнам: кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які витримують російський тиск і захищають нашу державу. Хороше є сьогодні просування наше в Курській області: стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави.

Провів сьогодні нараду з урядовцями – премʼєр-міністр, віцепремʼєр-міністр, міністр внутрішніх справ, а також був уповноважений Верховної Ради з прав людини – щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені.

Позитивна була сьогодні доповідь керівника Служби безпеки України. Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні і результативні удари по російських аеродромах!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!