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"Вершкові" здобули черговий трофей.

Мадридський Реал обіграв італійську Аталанту (2:0) у матчі за Суперкубок УЄФА.

Для "вершкових" ця перемога стала шостою в історії Суперкубку УЄФА. Таким чином Реал став найтитулованішим клубом в історії цього змагання.

"Королівський" клуб обійшов італійський Мілан та каталонську Барселону, у яких по п'ять перемог.

Нагадаємо, що До цього Реал вигравав у Суперкубку УЄФА в 2002, 2014, 2016, 2017 та 2022 роках.

Раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився про гру з Аталантою.