"Вершкові" здобули черговий трофей.
Реал, getty images
15 серпня 2024, 11:25
Мадридський Реал обіграв італійську Аталанту (2:0) у матчі за Суперкубок УЄФА.
Для "вершкових" ця перемога стала шостою в історії Суперкубку УЄФА. Таким чином Реал став найтитулованішим клубом в історії цього змагання.
"Королівський" клуб обійшов італійський Мілан та каталонську Барселону, у яких по п'ять перемог.
Нагадаємо, що До цього Реал вигравав у Суперкубку УЄФА в 2002, 2014, 2016, 2017 та 2022 роках.
Раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився про гру з Аталантою.