Італія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Аталантою.

Напередодні мадридський Реал у Варшаві обіграв бергамаську Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА.

Реал Мадрид — Аталанта 2:0 Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті оцінив виступ власних підопічних.

"Це була хороша гра, Аталанта змусила нас по-справжньому помучитись у першому таймі, вони знаходили вільні зони і вигравали багато верхових єдиноборств.

Після перерви тиск і їхня фізична активність загалом знизились, ми почали знаходити вільні зони попереду, і в таких ситуаціях наші атакуючі гравці були дуже ефективні.

Слова Гвардіоли все ще правдиві, грати проти Аталанти — це все одно, що йти до стоматолога! У перерві гравці були трохи роздратовані, оскільки не могли робити те, що хотіли. Я сказав їм, що вони повинні бути терплячими, тому що навпроти них дуже, дуже добре організована команда.

Наша група гравців у атаці повинна мати мобільність попереду. Для мене не має значення, де вони грають — справа, зліва чи в центрі — якщо вони займають простір і, перш за все, працюють на те, щоб допомогти команді повернути м’яч назад. Це те, що вони й робили.

Джуд? Він чудовий гравець, із цим не посперечаєшся. Його гра у другому таймі була вражаючою, особливо зважаючи на те, що він тренується з нами лише сім днів.

Гол Вальверде? Я сказав йому, що дивно, що він опинився перед воротами, адже зазвичай наші півзахисники мають тенденцію бути трохи далі від воріт", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА визнано півзахисника Реала Джуда Беллінгема.