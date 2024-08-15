Інше

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку, що відбувся 14 серпня 2024 року.

Мадридський Реал здобув впевнену перемогу над Аталантою (2:0) у матчі за Суперкубок УЄФА.

У першому таймі команди продемонстрували дуже акуратний футбол із мінімальною кількістю моментів, але у другій половині зустрічі команда Карло Анчелотті помітно додала.

Спершу на 59 хвилині голом після передачі Вінісіуса Жуніора відзначився Федеріко Вальверде, а за 10 хвилин свій дебютний м'яч у складі "вершкових" забив Кіліан Мбаппе.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Аталанта:

Реал Мадрид — Аталанта 2:0

Голи: Вальверде, 59 Мбаппе, 69.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Себальйос, 89), Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені — Родріго (Модрич, 77), Беллінгем (Васкес, 89), Вінісіус Жуніор (Гюлер, 88) — Мбаппе (Діас, 84).

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) — Дзаппакоста (Ретегі, 64), де Роон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Манцоні, 90) — Де Кетеларе (Годфрі, 64), Лукман.

Попередження: Беллінгем, Вінісіус — Лоренсо, Джимсіті.