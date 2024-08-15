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Італієць підкорив нову вершину.

Мадридський Реал обіграв італійську Аталанту (2:0) у матчі за Суперкубок УЄФА.

Таким чином, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті встановив рекорд, ставши найтитулованішим тренером в історії Суперкубка УЄФА. Італійський фахівець здобув п'яту перемогу в цьому турнірі, обійшовши іспанця Пепа Гвардіолу, у якого на рахунку чотири перемоги.

Анчелотті вигравав Суперкубок УЄФА у 2003 та 2007 роках з Міланом і у 2014, 2022, 2024 роках з мадридським Реалом.

Раніше повідомлялося, що Реал став найтитулованішим клубом Суперкубку УЄФА.