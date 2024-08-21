Інше

Мануель попрощався зі своєї національною командою вслід за Гюндоганом.

Голкіпер Мануель Ноєр на своїй сторінці в Instagram оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини.

Ноєр дебютував за свою національну команду в червні 2009 року, під керівництвом Йоахіма Льова, коли німцям у виїзному товариському матчі протистояла збірна ОАЕ (2:7).

Загалом нині 38-річний гравець узяв участь у 124 матчах збірної Німеччини, пропустивши 118 голів і 51 раз зберігши свої ворота "сухими".

Деякий час Мануель був капітаном національної команди, а в 2014 році він допоміг їй виграти чемпіонат світу в Бразилії.

Останнім великим турніром для голкіпера був домашній Євро-2024, де він відіграв 5 повних поєдинків.

"Цей день мав колись настати. Сьогодні завершується моя кар'єра в збірній Німеччини. Усі, хто мене знає, знають, що це рішення далося мені нелегко. Я дебютував більше 15 років тому проти ОАЕ і дуже нервував тоді. У нас було багато злетів і падінь. Найяскравішим моментом стала перемога на чемпіонаті світу в Бразилії. Коли я сьогодні озираюся назад, я дуже пишаюся і вдячний за те, що стояв на полі зі своїми товаришами по команді і був капітаном 7 років. На завершення кар'єри я зміг відновитися після травми і зіграти на домашньому Євро. Я хотів би подякувати всім працівники DFB, які мене супроводжували, особливо тренерам персоналу – ми були сім'єю. А також моїм товаришам по команді, з якими мені було дуже приємно грати та тренуватися. Окреме спасибі вболівальникам за підтримку. Підтримка була завжди. Я любив носити футболку збірної Німеччини", — заявив гравець.

Нагадаємо, нещодавно зі збірною Німеччини також попрощався півзахисник Ілкай Гюндоган.