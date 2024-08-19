Німеччина

Ілкай хоче зосередитися на клубній кар'єрі.

33-річний півзахисник Ілкай Гюндоган завершив кар'єру у збірній Німеччини. Про це німецький гравець повідомив у Інстаграм.

"Після кількох тижнів роздумів я дійшов висновку, що настав час завершити кар'єру в збірній. Я з великою гордістю згадую 82 матчі за свою рідну країну — число, яке я ніколи не зміг би уявити, коли дебютував за дорослу національну команду в 2011 році", — написав Гюндоган.

У складі національної збірної Німеччини Ілкай Гюндоган дебютував 11 жовтня 2011 року у матчі кваліфікації до Євро-20212 зі збірною Бельгії (3:1). Загалом він провів у складі "бундестім" 82 матчі, в яких відзначився 19 голами та 9 результативними передачами. Гюндоган був капітаном збірної Німеччини на Євро-2024.