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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 серпня 2024 року.

Завершилася 910 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Гарріс офіційно затвердили як кандидата на пост президента США". Сталося це під час Національного з’їзду Демократичної партії у Чикаго.

- "ВРУ ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду", — Гончаренко.

- "Білорусь стягує все більше військ, сил ППО та літаків до кордону з Україною", – Associated Press.

- "ГУР знищили та пошкодили декілька МіГ-31К", – РБК-Україна з посиланням на джерела. "Під час атаки, 16 серпня, дронами на ае Саваслейка знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько 5 літаків, ймовірно МІГ-31К/І".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Загалом від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи окупантам ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Сьогодні російські загарбники завдали по території України одногт ракетного удару двома ракетами, та 76 авіаударів, скинувши 100 КАБів. Також здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки відбито, одна продовжується.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Дванадцять зіткнень завершено, чотири — тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Наші захисники відбили 16 атак, ще одна — продовжується.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили один ворожий штурм у районі Спірного.

На Краматорському напрямку точилося шість боїв поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували українські війська біля Торецька та Північного. Успіху не мали.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 46 боїв неподалік Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві — ще продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 238 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, ПТРК та автомобіль. Крім цього, пошкоджено танк, п’ять артилерійських систем та бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції, намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не відмічено. Однак, загарбники завдають авіаційних ударів та перманентно обстрілюють територію українських міст та сіл і позиції наших підрозділів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 42 окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради. Кілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання.

Це важливі питання – важливі й висновки після зустрічей із підприємцями в областях. Усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовились про додаткові державні кроки щодо детінізації.

Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – що все це працюватиме заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!