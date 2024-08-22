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Усе наближається до закриття цієї саги.

Під завісу літнього трансферного вікна італійська Рома вирішила, що в її новому проєкті немає місця аргентинському нападнику Пауло Дібалі.

Після цього одразу ж постало питання, куди подітись 30-річному виконавцю, контракт якого з "вовками" завершується лише наступного літа.

Зрештою, це зумовлює дуже низьку ціну на цього футболіста, тож питання лише в тому, які особисті умови обере Дібала в потенційно новому для себе клубі.

Аравійська Аль-Кадісія, наприклад, заплатить Ромі 3-4 млн євро за перехід футболіста, але на Близькому Сході той натомість отримуватиме аж 20 млн євро на рік + бонуси впродовж кожного з трьох сезонів у можливому контракті.

У Роми була можливість продати Дібалу за 12 млн євро, відповідно до клаусули, але термін її придатності збіг минулого місяця.

Разом із тим римляни не хочуть, аби в контракті Пауло автоматично активувалась опція продовження угоди ще на один рік, після проведення гравцем 14 матчів у новому сезоні.

Таким чином Рома, навіть продавши Дібалу за умовні 4 млн євро, збереже для себе 11,3 млн євро, зекономивши на його зарплатні в 8,33 млн євро + бонуси (без податків) за сезон.

У минулому сезоні Пауло взяв участь у 26 матчах чемпіонату Італії. Нападник забив 13 м'ячів і віддав дев'ять гольових передач.