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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 серпня 2024 року.

Завершилася 911 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Deep State повідомили про взяття під контроль українськими силами селища Краснооктябрьскоє". Таким чином сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курщини повністю перерізане.

- "На День Державного Прапора та День Незалежності є висока ймовірність нанесення ворогом чисельних ракетних ударів по території України", — Нацполіція.

- "США дозволили Україні використати отриману американську зброю на території Курської області".

- "Ще один російський корабель пішов на дно. Підбитий пором "Конро Трейдер" в Керчі затонув разом з командою".

- "Над АЕС Німеччини літали російські дрони, ймовірно, Орлан-10", – Bild. "Вперше це сталося 8 серпня. БПЛА пролетіли над територією зупиненої АЕС, терміналом ЗПГ та хімічними заводами. Попередньо, дрони могли запускати російські агенти із суден у Північному морі з диверсійною метою".

"Покровськ – стратегічна мета для рф. Це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя", – The Economist.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сьогодні на даний час відбулося 135 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення. Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідувати та поранили 69 загрбників, знищили танк, три артилерійських системи, 63 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено сім артсистем, одну РСЗВ, три автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Глушківка, Лозова та Андріївка підрозділи Сил оборони відбили десять атак. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку, де окупанти 12 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби — 11 боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Нью-Йорка.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 53 рази атакував наші позиції. В районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 122 військовослужбовця вбитими та 201 — пораненими. Знищено три автомобіля та артсистема. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще п’яти артилерійським системам, двом авто і трьом бойовим броньованим машинам противника.

На Курахівському напрямку теж досить активний — на цей час доби зафіксовано 19 ворожих атак. Наші захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор тричі штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, також намагався просунутись з боку Володимирівки. Українські воїни жорстко зупинили всі атаки окупантів.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, є успішні дії на деяких ділянках.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 65-ї окремої механізованої бригади.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!