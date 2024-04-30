Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Доменіко Тедеско виключив воротаря Реала зі списку можливих кандидатів на виклик до збірної на майбутній чемпіонат Європи.

Зірковий голкіпер мадридського Реала ті збірної Бельгії Тібо Куртуа пропустить майбутнє Євро-2024, яке пройде в червні та липні у Німеччині. Про це повідомляє BBC.

Незважаючи на те, що 31-річний воротар може повернутися в матчах Реала до кінця поточного сезону після операції через другу травму, головний тренер бельгійської збірної Доменіко Тедеско на нього на розраховує на майбутній континентальній першості.

"На цю тему вже все сказано. Я не хочу, щоб ви розуміли цю ситуацію як "око за око". Але ми зосереджуємось на гравцях, які перебувають у хорошій формі", — сказав Тедеско в коментарі для німецької преси у вівторок.

Раніше керманич мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що Тібо Куртуа може зіграти проти Кадіса у суботній грі Ла Ліги.

Також нагадаємо, що збірна Бельгії потрапила на Євро-2024 у групу E, в якій її суперниками будуть Україна, Словаччина та Румунії.