Усі матчі пройдуть із присутністю системи ВАР.
Віталій Романов, ФК Рух
23 серпня 2024, 10:46
Комітет УАФ призначив суддівські бригади на майбутні матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги.
Головним арбітром матчу Олександрія — Шахтар призначено Віталія Романова. За систему ВАР відповідатиме Володимир Новохатній.
УПЛ. 4 тур
24 серпня, субота
13:00 Олександрія — Шахтар — Віталій Романов (Дніпро), арбітр ВАР — Володимир Новохатній (Черкаси).
25 серпня, неділя
13:00 Полісся — Оболонь — Андрій Коваленко (Полтава), арбітр ВАР — Ігор Пасхал (Херсон)
15:30 Рух — Зоря — Олексій Деревинський (Хмельницький), арбітр ВАР — Віктор Копієвський (Кропивницький)
18:00 Кривбас — Інгулець — Роман Блавацький (Львів), арбітр ВАР — Олександр Шандор (Львів)
26 серпня, понеділок
13:00 ЛНЗ — Карпати — Олександр Омельченко (Слов'янськ), арбітр ВАР — Михайло Райда (Закарпатська область)
15:30 Лівий Берег — Чорноморець — Євгеній Цибулько (Черкаська область), арбітр ВАР — Микола Балакін (Київська область)
18:00 Колос — Верес — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), арбітр ВАР — Дмитро Панчишин (Харків)
Нагадаємо, що раніше УПЛ перенесла матч між київським Динамо та полтавською Ворсклою. Він відбудеться 18 або 25 вересня.