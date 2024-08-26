Україна

Досвідчений вінгер поповнив лави одеської команди.

Чорноморець оголосив про підписання вінгера донецького Шахтаря Івана Петряка. Про це повідомляє пресслужба одеситів.

"До Чорноморця приєднався досвідчений вінгер Іван Петряк. Ви добре знаєте цього гравця і його можливості — досвід гри в Шахтарі, в Лізі чемпіонів, в європейських чемпіонатах, збірній України говорить сам за себе.

Тренерський штаб на чолі з Олександром Бабичем розраховує на Івана і вірить, що півзахисник якомога швидше почне демонструвати свої кращі якості. Швидкий, технічний, з відмінним баченням поля", — йдеться у повідомленні одеситів.

У українській Прем’єр-лізі Петряк у складі Шахтаря та луганської Зорі зіграв 114 матчів, забивши 11 голів та віддавши 13 гольових передач. Також футболіст виступав за Полісся.