Досвідчений вінгер поповнив лави одеської команди.
Іван Петряк, фото Чорноморець
26 серпня 2024, 13:42
Чорноморець оголосив про підписання вінгера донецького Шахтаря Івана Петряка. Про це повідомляє пресслужба одеситів.
"До Чорноморця приєднався досвідчений вінгер Іван Петряк. Ви добре знаєте цього гравця і його можливості — досвід гри в Шахтарі, в Лізі чемпіонів, в європейських чемпіонатах, збірній України говорить сам за себе.
Тренерський штаб на чолі з Олександром Бабичем розраховує на Івана і вірить, що півзахисник якомога швидше почне демонструвати свої кращі якості. Швидкий, технічний, з відмінним баченням поля", — йдеться у повідомленні одеситів.
У українській Прем’єр-лізі Петряк у складі Шахтаря та луганської Зорі зіграв 114 матчів, забивши 11 голів та віддавши 13 гольових передач. Також футболіст виступав за Полісся.