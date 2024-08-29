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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 серпня 2024 року.

Завершилася 917 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

Серед новин:

- "Якщо представники ТЦК відкривають вогонь на ураження — не дивуйтесь!". Волинський ТЦК пише, що це дозволено при загрозі життю військовослужбовців, а також порушення кордонів режимного обʼєкту.

- "ВРУ погодила підвищення військового збору до 5% та запровадження його для ФОПів" — Гетманцев. Він повідомив, що військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

- "245 військових об’єктів рф могли б уразити ЗСУ, якби США зняли обмеження на ATACMS", – ISW.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Також, на визначених відтинках фронту, українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення.

На даний час відбулося 182 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців.

23 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.

Ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби — 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 — пораненими. Знищено три автомобіля та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні — на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них продовжуються. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки. Зазнають втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції!

Також Головком доповів щодо операції в Курській області. Продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в росію, означає, що вони не можуть направити ще більше тиску на нашу Донеччину".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!