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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 серпня 2024 року.

Завершилася 915 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

Серед новин:

- Сили ППО збили 102 ракети та 99 дронів під час ранкової атаки окупантів — всього армія РФ запустила 127 ракет різних типів та 109 "шахедів". У ПС цю атаку назвали наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення.

- Німецькій авіабазі у Гайленкірхені, де минулого тижня підвищували рівень тривоги, ймовірно, загрожувала небезпека, пов’язана з російським безпілотником — DPA.

- Після ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень.

- У Польщі заявили, що не збили "повітряний об'єкт", який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови.

- Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що переговори з Україною наразі "втратили свою актуальність".

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Захисники України безперервно стримують наступ переважаючих сил противника на всіх напрямках.

Держава-терорист продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру українських міст та сіл, застосовуючи наявні засоби ураження.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів вглиб території України.

Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Українські воїни успішно відбили атаку поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак ворога поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні противник скинув 12 КАБів на Колісниківку.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Сім боєзіткнень завершені, атаки тривають поблизу Пролетарського, Греківки та Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська два рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Часового Яру, атаки відбиті. Під ударами некерованих авіаційних ракет опинились Григорівка та Часів Яр.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації сім разів атакував позиції наших військ. Ситуація контрольована.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники одинадцять разів атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Українськими підрозділами зупинено дев’ять атак, в трьох локаціях тривають бої.

Активізувався окупант на Времівському напрямку, де за сьогодні відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара та Водяного, 13 ворожих атак продовжуються в напрямку Пречистівки, Богоявленки та Новоукраїнки. Ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Єгорівка.

Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня в острівній зоні на Придніпровському напрямку. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тягинка, Токарівка та Садове, скинувши десять авіабомб.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій ворог не проводив. Перманентно здійснює обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За уточненою інформацією, ворожа авіація за сьогоднішній день завдала по території Курщини 26 ударів, застосувавши 44 керованих авіаційних бомби.

Українські захисники продовжують мужньо вести боротьбу з російською навалою, завдаючи ворогу значних втрат в живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду.

Також Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили.

Були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз, можливості її відновити. Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!