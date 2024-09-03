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Вихованець паризького гранда перебрався до чемпіонату Австрії.

Центральний захисник Жоан Гаду поповнив склад РБ Зальцбург, передає офіційний сайт австрійського клубу.

Контракт із 17-річним французом розраховано до кінця червня 2027 року. Гравець обійшовся "бикам" у 10 млн євро.

У сезоні-2023/24 Гаду взяв участь у 22 матчах ПСЖ U-19, відзначившись 1 голом. Жоан був капітаном збірної Франції U-17 на Євро-2024. На його рахунку 3 повністю відіграних поєдинки турніру.

Зазначимо, що РБ Зальцбург і ПСЖ зустрінуться у фінальній частині Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Австрії у рамках шостого туру.

Нагадаємо, раніше "бики" посилилися півзахисником Ліверпуля.