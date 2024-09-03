Український хавбек отримає шанс зіграти у Лізі чемпіонів.
Данило Ігнатенко, ФК Слован
03 вересня 2024, 19:47
Слован на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Данилом Ігнатенком.
Угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2027 року.
Футболіст дістався словацькому клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після пониження Бордо у чемпіонатах Франції.
Минулого сезону Ігнатенко провів 33 матчі, в яких забив два голи та віддав одну гольову передачу.
Додамо, що цього сезону Слован буде представлений в основній стадії Ліги чемпіонів.