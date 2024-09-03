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Український хавбек отримає шанс зіграти у Лізі чемпіонів.

Слован на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Данилом Ігнатенком.

Угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Футболіст дістався словацькому клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після пониження Бордо у чемпіонатах Франції.

Минулого сезону Ігнатенко провів 33 матчі, в яких забив два голи та віддав одну гольову передачу.

Додамо, що цього сезону Слован буде представлений в основній стадії Ліги чемпіонів.