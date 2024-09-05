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Іспанський хавбек продовжить кар'єру в Австралії.

Вестерн Сідней на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Хуаном Матою.

Угода між 36-річним іспанцем та австралійським клубом розрахована до кінця нинішнього сезону.

Останнім клубом Мати був японський Віссел Кобе, який він залишив через п'ять місяців після підписання контракту. За цей час він провів один матч, відігравши на полі 10 хвилин.

Нагадаємо, свого часу Мата виступав за Манчестер Юнайтед, Валенсію, Челсі, Кастілью та Галатасарай.