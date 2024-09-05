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У найближчих матчах українці зіграють проти Сербії та Північної Ірландії.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував майбутні матчі відбору Євро-2025 проти Сербії та Північної Ірландії.

"У нас була достатньо велика пауза між іграми. Востаннє ми грали проти Азербайджану. Усі приїхали на збір із великим бажанням грати та представляти країну. Ми якнайшвидше спробуємо занурити гравців у ту робочу атмосферу, яку ми прагнемо створити.

Кадрові проблеми в команді? Були певні невеликі проблеми з деякими гравцями, але це нормально. Вони тільки розпочали сезон, і їм потрібно адаптуватися. На цьому етапі всі команди мають певні проблеми.

Я думаю, що в цілому у всіх збірних України був напружений рік. І це тому, що ми в числі країн, чиї команди кваліфікувалися на чемпіонати Європи для гравців віком до 17 років, до 19 років, були представлені на Олімпійських іграх та грали на Євро-2024 в Німеччині. Певною мірою це тому, що ми добре попрацювали. Це нелегко. Але не всі країни мають такі проблеми. На щастя, ми маємо. Тож із точки зору задоволеності роботою, добре, що ми зіграли на Олімпіаді. З точки зору втоми, яку відчувають гравці, думаю, ми із цим впораємося.

Ми працюємо з гравцями, які розпочали сезон у різних лігах. Це одна з речей, з якою стикаються тренери збірних. Але ми маємо пристосуватися до ситуації, яка є у гравців, і не намагатися шукати виправдань. Тож ми адаптуємося до того, в якому фізичному стані приїжджають гравці, і намагаємося показати найкращий результат.

Загалом підготовка до матчів не буде суттєво відрізнятися від інших тренувальних зборів, тому що це постійний процес для гравців. Він не закінчується ні на цьому зборі, ні на попередніх. У нас будуть певні специфічні вимоги, і ми будемо над цим працювати. Але найголовніше — це безперервність процесу для гравців, для їхнього розуміння підготовки, уніфікації з роботою першої команди. І ми намагаємося це робити, щоб гравці швидко адаптувалися, коли переходять до першої команди. Тому ми не будемо сильно змінювати тренувальний процес, а будемо дотримуватися нашого плану.

Одне з найважливіших завдань для Української асоціації футболу — продивитися всіх гравців, яких ми маємо. В Україні це легше, тому що ми їх знаємо, але багато футболістів грають за кордоном, і ми докладаємо дуже великих зусиль, щоб мати можливість спостерігати за ними. Це нелегко. Ми слідкуємо за гравцями за кордоном, але знаєте, факт потрапляння в національну збірну пов'язаний із тим, як ти граєш, а не з тим, де ти граєш. Ми спостерігаємо за гравцями різного віку, можуть у будь-який момент з'явитися нові гравці, які можуть доукомплектувати збірні.

Сербія — це хороший суперник. Вони намагатимуться зробити все можливе, щоб досягти потрібного результату. Насправді, ти ніколи не знаєш, як саме налаштовується опонент, чого вони очікують, як реагуватимуть на ситуацію. Насправді, Сербія також збирається змінити деяких гравців. Ми повинні зосередитися на тому, як ми працюємо і на зростанні команди в цілому. Я думаю, що це найголовніше, над чим ми працювали цей рік із командою U-21, і ми повинні продовжувати це робити. Минуле — це минуле, а зараз ми повинні зосередитися на сьогоденні та продовжувати розвиватися. Я думаю, що якщо ми будемо працювати так само, як ми працювали в минулому, з точки зору ставлення, з точки зору прагнення рости, — попереду в нас хороші результати.

Сербія — сильна команда. Це зрозуміло. Навіть якщо вони довикликали деяких нових гравців на матчі проти України, це дуже хороша команда. Я очікую сильного суперника, з яким нам буде непросто, і ми повинні підготуватися до цих матчів. І, звичайно, такі матчі важливі для розвитку кар'єри гравців.

Дії деяких моїх підопічних у матчах олімпійського турніру? Я думаю, що вони зіграли добре. Я дивився матчі на Олімпіаді у Франції та на попередніх турнірах. Я думаю, що вони показали високий рівень гри. Це було нелегко, тому що загальний рівень команд на Олімпіаді був хороший. Є певні деталі, які впливають на гру. Ми не повинні зосереджуватися лише на факті кінцевого результату. Це хороший досвід для гравців. Вони заслужили на те, щоб зіграти на Іграх, оскільки пройшли складну кваліфікацію. Я повторюю, не всі команди змогли цього досягти. Тож я задоволений.

В нас є деякі невеликі логістичні проблеми, які впливають на нас. Але я повторюю, я не люблю говорити про виправдання або подібні речі. Хлопці тут. Ми будемо повноцінно тренуватися і будемо відштовхуватися від ситуації, яка в нас є. Це те, що ми маємо, і нам потрібно впоратися із цим та адаптуватися до ситуації. Це не проблема. Це наша реальність. І все.

Ми постійно спілкуємося із Сергієм Ребровим і його тренерським штабом, говоримо про те, як ми можемо покращити процеси, про гравців, звичайно. Тобто це постійна робота. Я хочу повторити те, що вже кілька разів говорив. Це шлях ротації та зросту. Це стосується не тільки першої команда, а й молодіжки.

Я викликав усіх гравців, яких хотів. Іноді в нас виникають якісь невеликі проблеми або травми, які впливають на нас, але все гаразд. Ті гравці, які тут, у розташуванні команди, — це футболісти, які повинні бути тут на даний момент.

Я вважаю, що всі гравці покращують свої ігрові якості, але все індивідуально. Деякі гравці, можливо, минулого року грали більше, цього року менше, і навпаки. Нам потрібно, щоб вони швидко включилися, пристосувалися до наших вимог. І ми сподіваємося, що попереду в нас не тільки хороші матчі, а й весь тренувальний тиждень буде хорошим.

Як слідкували за кандидатами у збірну? Не лише я, це робота, яку виконує багато людей, скаути. І УАФ багато вкладає в те, щоб ми мали змогу спостерігати за гравцями. Це нелегко, але ми проводимо багато часу за переглядом матчів. У нас є можливість дивитися поєдинки іноді наживо, іноді по відео. Ми намагаємося отримувати інформацію від клубів, спілкуватися з гравцями. Це робота, яку ти весь час маєш виконувати, працюючи в збірній", — наводить слова Мельгоси прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч проти Сербії відбудеться 6 вересня о 19:00 за Києвом, а зустріч з ірландцями пройде 10 вересня о 21:45.