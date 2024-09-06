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Команди порадували вболівальників чотирма результативними ударами.

У рамках товариського матчу збірна України зустрілася зі збірною Швейцарії у місті Віль.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Артема Гусола. Подвоїв перевагу "синьо-жовтих" Геннадій Синчук. Господарі поля зрівняли рахунок у поєдинку ще до завершення першого тайму — Рубен Лонджа оформив дубль. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Швейцарія — Україна 2:2

Голи: Лонджа, 25, 30 — Гусол, 4, Синчук, 22

Швейцарія: Муслія, Срданович, Сміт, Єтцер, Романо, Цімба (Маєр, 87), Паренте, Лонджа (Лентіні, 67), Акаомен, Цава, Греко (Дербасі, 74)

Україна: Суркіс (Бакус, 46), Лобко, Гусол (Калин, 72), Цуканов (Осипенко, 82), Видиш (Бабак, 46), Синчук (Шевченко, 46), Дикий, Захарченко, Бундаш (Лень, 72), Шершень, Коробов (Абрамов, 82)

Попередження: Акаомен, Цімба, Цава — Бундаш, Дикий

Зазначимо, що другий такий спаринг відбудеться в понеділок, 9 вересня (початок — о 15:00 за Києвом).