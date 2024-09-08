Його повернення очікується в листопаді.
Неймар, Getty Images
08 вересня 2024, 18:07
Процес відновлення Неймара затягується.
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Форварду Аль-Хілаля і збірної Бразилії знадобиться ще 2 місяці на відновлення після травми. Його повернення очікується в листопаді, повідомляє AS.
Нагадаємо, Неймар не грав із жовтня минулого року через розрив хрестоподібної зв'язки.
Раніше Неймар назвав топ-3 претендентів на Золотий м'яч.