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Його повернення очікується в листопаді.

Процес відновлення Неймара затягується.

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Форварду Аль-Хілаля і збірної Бразилії знадобиться ще 2 місяці на відновлення після травми. Його повернення очікується в листопаді, повідомляє AS.

Нагадаємо, Неймар не грав із жовтня минулого року через розрив хрестоподібної зв'язки.

Раніше Неймар назвав топ-3 претендентів на Золотий м'яч.