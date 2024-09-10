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Слідкуйте за матчем молодіжної збірної України з Football.ua.

Сьогодні, 10 вересня, молодіжна збірна України продовжить свій шлях у відбірному етапі Євро-2025 (U-21).

Суперником команди Унаї Мельгоси буде збірна Північної Ірландії. Матч пройде в місті Балліміна на стадіоні Шоуграундс.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:45 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Північна Ірландія U-21 — Україна U-21:

Після семи ігор Україна набрала максимальні 21 очко та посідає перше місце у відбірковій групі, гарантувавши собі місце у плей-оф. Англія йде другою, маючи вісім ігор та 19 балів. Північна Ірландія набрала сім очок і посідає п'яте місце.