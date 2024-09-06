U-21

Команда Унаї Мельгоси натомість майже гарантувала собі участь у фінальній частині й боротиметься проти Англії за першу сходинку відбіркової групи.

Допоки національна збірна України тільки-но завершує підготовку до свого першого матчу в новому розіграші Ліги націй УЄФА, для молодіжної команди "синьо-жовтих" під орудою Унаї Мельгоси настає вирішальний момент кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. Наші хлопці перебували як ніколи близько до мети за чотири матчі до завершення групового етапу.

Однак при цьому Україна мусила ще тричі зіграти проти своїх основних конкурентів за секстетом F — Сербією та Англією, при чому проти футболістів Любінко Друловича належало провести аж дві гри. Перша з них розпочиналась у "домашній" для нас Ризі в ситуації, коли на рахунку команди Мельгоси не було жодного втраченого очка та відповідна перша сходинка турнірної таблиці, а в сербів уже назбиралось вісім пунктів відставання та один "зайвий" матч.

"Молодіжка" вийшла на цей матч у бойовому складі з рухливим трикутником у центрі поля, але натомість на перших хвилинах ми мусили спостерігати за святкуванням забитого м’яча суперниками. Приводом для цього став відскок, бо ударом це не назвати, від Баждара, який стояв перед воротарем під час удару головою від Серафімовича на завершення подачі кутового з правого флангу. Очевидно, що в офсайді, але італійські арбітри на чолі з Сімоне Соццею звикли працювати виключно з VAR у Серії A, тож на такі "дрібниці" вже самостійно уваги не звертають.

Однак жалітись банально не було часу, бо цей щільний блок від сербів ставав ще більш щільним із кожною хвилиною далі за ходом першого тайму. Українці натомість вигадали де в чому плаский варіант розіграшу, коли м’яч до штрафного спрямовувався виключно з флангів, і в один момент почало здаватись, що суперники до цього призвичаїлись і спокійно відводять загрозу.

Саме цієї миті Батагов і виконав свій перший фірмовий пас із власної половини на хід до лівого флангу штрафного для Волошина, а той переграв воротаря ударом у дальній кут. Після цього гра стала все ж таки більш розкутою та рухливою, але лише той-таки Назар до перерви встиг відзначитись невдалим дальнім ударом із лівого флангу, проте поцілив повз правий каркас воріт. Серби у відповідь уже нічого не створювали.

Друга половина для нас розпочалась із дуже неприємного виходу віч-на-віч із Нещеретом від Баждара, коли відверто схибив Салюк перед власним штрафним, але справа завершилась ударом у воротаря, тож трохи відпустило. А потім пішли вже наші атаки, одна з яких завершилась сейвом тепер уже Лієскича під час удару Волошина, після чого Квасниця пішов забирати відскок і дуже картинно впав, але італійський арбітр уже одного разу схибив цього вечора, тож і тут повівся. Його проблеми. А Ярмолюк натомість поклав паненку в центр воріт.

Потім розпочалось те, що не любить жоден притомний український уболівальник — гойдалка за власне нашої переваги за ходом гри. Серби постійно шукали вільний простір і цю вакханалію треба було зупиняти самостійно, але Волошин пробив над воротами з правого флангу штрафного, а Федор поцілив у ліву стійку пострілом із центру вже ближче до завершення основного часу. Ось і мали ми кілька миттєвостей наприкінці, коли можна було схопитись за серце, але обійшлось. Сім із семи.

У наступному турі молодіжна збірна України гостюватиме в Північної Ірландії, а Сербія поїде до Азербайджану.— Сербія U-21 2:1Волошин, 34, Ярмолюк, 58 (пен.) — Баждар, 7Нещерет — Крупський (Роман, 77), Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський (Федор, 77), Ярмолюк (Яцик, 59) — Квасниця (Брагару, 59), Краснопір, Волошин (Мельниченко, 78).Лієскич — Серафімович (Величкович, 67), Ілич, Міличич — Мімович, Вукичевич (Петкович, 83), Джодич, Мілованович — Шлівич (Тріфунович, 67), Міятович (Мілошевич, 82), Баждар.Попередження: Шлівич, Лієскич