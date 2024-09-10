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Список португальської легенди не здивував.

Нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду розповів про те, кого бачить серед молодих зірок в якості майбутнього володаря Золотого м'яча в наступні кілька років.

"Кіліан Мбаппе може вигравати Золотий м'яч протягом наступних кількох років! Також, ймовірно, Ерлінг Голанд та Джуд Беллінгем.

Вінісіус Жуніор? Так, і ще Ламін Ямал", — заявив Кріштіану Роналду в інтерв'ю Ріо Фердінанду.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду висловився про досягнення позначки в 900 голів за кар'єру.