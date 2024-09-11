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Нового керманича може отримати Астерас із Триполі.

Клод Макелеле погодився очолити грецький Астерас, передає журналіст BBC Нізаар Кінселла.

Наприкінці вересня 2023 року 51-річний француз залишив Челсі. У Лондоні він індивідуально працював із представниками академії "синіх" та гравцями, які виступають за інші клуби на правах оренди.

У колективі з Триполі в якості асистента до Макелеле має приєднатися 52-річний Пол Клемент. Попередня роль англійця була ідентичною, коли в Евертоні він допомагав Френку Лемпарду.

Після 3 матчів нової кампанії чемпіонату Греції Астерас із 4-ма очками йде 6-м у турнірній таблиці. До 3 вересня команду очолював Мілан Раставац.