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Нікола незадоволений роботою керівництва хорватського клубу.

Колишній нападник дніпровського Дніпра та збірної Хорватії Нікола Калінич висловився про звільнення з посади спортивного директора Гайдука . Його слова наводить sportske.jutarnji.

"Люди, які контролюють Гайдук, не мають до нього жодного стосунку. Я маю на увазі наглядову раду. Вони не люблять Гайдук та нічого не знають про футбол.

Багато людей ні за що не несуть відповідальності, перебувають у тіні й живуть добре. Послання тим, хто продовжує керувати Гайдуком — залиште клуб якомога швидше.

Нам потрібно змінювати людей, а також спосіб управління. Вони думали, що я буду мовчки з усім погоджуватися, але я не такий. Наш клуб підтримують 70% жителів Хорватії, і ним керують любителі", — заявив Калінич.

На посаді спортивного директора Гайдука Нікола Калінич пропрацював трохи більше трьох місяців.