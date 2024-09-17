Француз поки що перебуває в статусі вільного агента.
Антоні Марсьяль, Getty Images
17 вересня 2024, 16:29
Центральний нападник Антоні Марсьяль уже невдовзі може поповнити склад афінського АЕКа, передає журналіст Фабріціо Романо.
Переговори 28-річного француза з Фламенго провалилися. Бразильський клуб не влаштували запити гравця.
Тепер до підписання Марсьяля наблизився АЕК. Нещодавно афінці не зуміли орендувати нападника Челсі, який у підсумку вирушив до чемпіонату Туреччини.
Манчестер Юнайтед, свій попередній колектив, Антоні залишив на правах вільного агента. На рахунку нападника 90 голів і 47 асистів у 317 матчах за манкуніанців.