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Француз поки що перебуває в статусі вільного агента.

Центральний нападник Антоні Марсьяль уже невдовзі може поповнити склад афінського АЕКа, передає журналіст Фабріціо Романо.

Переговори 28-річного француза з Фламенго провалилися. Бразильський клуб не влаштували запити гравця.

Тепер до підписання Марсьяля наблизився АЕК. Нещодавно афінці не зуміли орендувати нападника Челсі, який у підсумку вирушив до чемпіонату Туреччини.

Манчестер Юнайтед, свій попередній колектив, Антоні залишив на правах вільного агента. На рахунку нападника 90 голів і 47 асистів у 317 матчах за манкуніанців.